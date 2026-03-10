JR九州は、博多駅で夜間滞在イベントを4月25日から26日にかけて実施する。停車中の787系電車6両編成の車内に滞在できるもので、寝具は提供せず、車両の照明は消灯しない。軽食付き。開催時間は午後11時半から翌午前6時半までで、集合時刻は午後11時20分。午前0時10分から6時までの間は車両外に出ることはできない。参加費は普通席利用プラン2名席の1名利用が7,800円。DXグリーン席（女性専用席）、グリーン席（女性専用席）、BOX席