神戸は11日にアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）決勝トーナメント1回戦第2戦・FCソウル戦（韓国）を迎える。MF井手口陽介（29）は「凄く悔しかったのは今でも覚えている。チームとして何年も前からアジア頂点の目標を掲げている。是が非でもタイトルを取りたい気持ちは、どのチームよりも持っている。個人としても優勝したい気持ちがある」と、まずは昨季の“16強超え”を誓った。昨年大会は第1戦目で光州（韓国）