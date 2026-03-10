「楽天モバイル」の回線を不正に契約できるサイトを運営したなどとして、少年ら2人が逮捕されました。警視庁によりますと、19歳の少年は2024年、「楽天モバイル」の回線を他人名義で契約できるサイトを作成し、利用者が不正な契約をするのを手助けした疑いがもたれています。少年は不正に入手した他人の楽天アカウントで、3000件の認証情報をサイトに登録し、勝手に回線の契約ができるようにしていたとみられています。調べに対し