女優の河合優実がＮＨＫ総合の人気番組「プロフェッショナル仕事の流儀」で新ナレーターを務めることが１０日、発表され、東京・渋谷の同局で会見を行った。河合が初登場するのは１６日午後７時５７分からの放送。青森・大間町で「ミスターパーフェクト」と称されるマグロ漁師に密着した「マグロ漁師・菊池武一」の回となる。河合はワンテイクで終わったという収録を「見る方の解釈を私が狭めないように、どういうふうにも