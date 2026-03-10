「オープン戦・阪神−西武」（１０日、甲子園球場）阪神・西純矢外野手（２４）が途中出場し、野手として“甲子園デビュー”を果たした。五回裏終了後、場内に「ライト、西純矢」とコールされると、スタンドからは大きな歓声が上がった。西純はこの日、１軍に合流。昨オフに投手から野手に転向し、春季キャンプでは具志川組で鍛錬を積んだ。オープン戦の出場は２月２３日・日本ハム戦（名護）以来２試合目で、同戦は１打数無