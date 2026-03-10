【モデルプレス＝2026/03/10】ファミリーマートでは、“おむすびアンバサダー”に大谷翔平選手を起用し「新生、おむすびJAPAN。」と題したおむすび施策を全国約16,400店で展開中。「大きなおむすび」と「中具増量」の2軸から成る同施策に10日、「中具増量」第2弾のおにぎり2種が登場した。【写真】ファミマ“新生”おむすびを食べてみた！“煮たまご入”マヨたま肉そぼろなど嬉しい満足感◆ファミマ「新生、おむすびJAPAN。」とは