事故があった現場岡山・北区北方 10日朝、岡山市の県道で高齢とみられる女性が道路を横断中に乗用車にはねられ、死亡しました。 10日午前6時10分ごろ、岡山市北区北方の県道を歩いて横切ろうとした女性が乗用車にはねられました。女性は高齢とみられ、病院に運ばれましたが、約3時間後に死亡しました。 事故があった現場は、見通しのいい直線道路です。 警察は、女性の身元の確認を進めるとともに事故の原因を調