高齢化に伴い、2040年には85歳以上の救急搬送が現在より75%増加すると予測されています。こうした需要の増加に反して、それを支える医療・福祉人材の不足は深刻です。「医師の働き方改革」の影響もあり、日本医師会の調査では、病院の約15.6%が「救急搬送の受け入れ困難事例が増えた」と回答するなど、救急医療は窮地に立たされています。 そこで注目されているのが、現場から搬送中の救命処置を担う救急救命士です。現在はその約