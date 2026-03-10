1995年のオウム真理教による「地下鉄サリン事件」について、支援団体などが被害者や遺族を対象に行ったアンケート結果を公表しました。被害者のおよそ26%がPTSD＝心的外傷後ストレス障害の症状を抱えていることがわかりました。1995年3月20日に起きた「地下鉄サリン事件」では、オウム真理教の信者が東京・霞ケ関駅を通る地下鉄の3つの路線で猛毒のサリンをまき、14人が死亡、およそ6300人が被害に遭いました。被害者支援を行う「