プロボクシング興行「SAIKOULUSHVol5Vol6Vol7」（4月17、18、19日、キルギス）で、IBFフェザー級15位の亀田京之介（27＝MR）がアドリアン・ロブレド（27＝アルゼンチン）と戦うWBAゴールド・フェザー級王座決定戦が10日に発表された。京之介は同日、大阪府堺市内の所属ジムで取材対応。次戦へ向け、らしさ全開で意気込んだ。「通過点。タイトルマッチだけど、嬉しくはない。早く世界戦をやりたいし、もっと強いヤツとや