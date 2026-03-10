モデル・俳優の石橋てるみさんが自身のインスタグラムを更新。東京医科大学を卒業したことを報告しました。【写真を見る】【石橋てるみ】東京医科大学卒業を報告「"永遠の女子大生∞"に終止符です！！」これまでSNSのプロフィール欄に”永遠の女子大生∞”と記していた石橋さんは「東京医科大学を卒業しました"永遠の女子大生∞"に終止符です！！」と投稿。SNSのプロフィール欄も”永遠の女子大生∞（卒業しました）”と桜の花