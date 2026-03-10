きのう（9日）夜、埼玉県草加市の路上で、高齢男性が車にはねられ、重傷を負ったひき逃げ事件で、警察は85歳の無職の男を逮捕しました。逮捕されたのは、埼玉県草加市の無職・十二里勗容疑者（85）です。十二里容疑者はきのう（9日）午後8時20分ごろ、草加市・新栄の市道で78歳の男性を車ではね、救護措置をとらずに現場から走り去った疑いがもたれています。78歳の男性は意識不明の重体で、頭や左足に大けがをしました。男性をは