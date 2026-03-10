アメリカ軍用機に関する情報を漏洩した罪に問われていた元自衛官に東京地裁は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。航空自衛隊の一等空佐だった菅野聡被告（65）は2010年9月、アメリカ側から早期警戒機「Eー2D」の性能に関するデータを受け取り、2013年1月に商社社員にデータを漏洩した罪に問われている。これまでの裁判で菅野被告は無罪を主張。争点は、菅野被告が受け取ったデータが「特別防衛秘密」にあたるかどうかだ