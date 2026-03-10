タレント大桃美代子（60）が10日、インスタグラムを更新。生きる希望を失っていたという母親とともにワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したエピソードを披露した。大桃は2023年大会の日本代表の試合を東京ドームで観戦した映像をアップ。「父が亡くなって、生きていたく無い、、、と言った母が唯一、行きたいと言った、WBC大谷さんを見てみたいと、、、、」と切り出し、「翔平さんは神でした。行きたいは、生きた