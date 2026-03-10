米中央軍司令部は3月8日、米兵1人と州兵1人が最近、イランに対する軍事作戦に伴い死亡したと相次いで明らかにしました。米軍が公式に認めた死者は8人に上り、米軍の死傷者は今後さらに増えると予想されています。米中央軍司令部の発表によると、7人目に戦死した米兵は1日にサウジアラビアで襲撃され、7日夜に死亡しました。米中央軍司令部はまた、8日夜に州兵1人が6日に「クウェートで応急処理中に健康問題により死亡した」とSNSを