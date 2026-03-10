278万5200円のエントリーモデル2026年2月中旬、日産のミニバン「セレナ」にマイナーチェンジモデルが登場しました。今回の改良は2025年12月18日に発表されていたもので、デザインの見直しに加え、車内システムの進化などが注目されています。なかでも気になるのが、シリーズの中で最も価格が抑えられたエントリーグレードがどのような内容になっているのかという点です。その装備や性能に、ネット上では複数の反響が集まってい