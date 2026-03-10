1回の給油で最大687kmの走行が可能日産のカナダ法人は2026年2月12日に、カナダ国際オートショーのプレスデーにおいて、ミドルサイズSUV「ローグ」のプラグインハイブリッド車（PHEV）を公開しました。このローグは、日産の北米市場における主力SUVであり、日本では「エクストレイル」の名称で販売されているグローバルモデルです。今回発表されたローグ PHEVは、三菱自動車の「アウトランダーPHEV」をベースとするOEM（相手先