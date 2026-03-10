Image: Apple 先週、Apple（アップル）は3日間にわたって多くの新製品を発表しました。ただそれと同時に、Apple Storeから姿を消した製品も少なくありません。このタイミングでどのApple製品が販売終了になったのか、念のためチェックしておきましょう。iPhone 16e Image: Apple iPhone 16ファミリーの一員と