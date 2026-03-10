「ローリーズファーム」は、3月20日（金）から、サンリオのキャラクター、ポムポムプリンとの初コラボレーションアイテムを、全国の店舗および公式WEBストア「and ST」などで発売する。【写真】全身デザインのポーチ付き！A4サイズのエコバッグが便利でかわいい■コレクションしたくなる今回登場するのは、ポムポムプリンの魅力に、「ローリーズファーム」らしい“カワイイ”エッセンスを加えた雑貨全6型。ラインナップに