漫画『十字架のろくにん』のコミックス第24巻が発売された。完結を記念して3月22日まで“一気読み”を後押しする電子書籍キャンペーンを実施する。【画像】怖そう…『十字架のろくにん』完結記念のビジュアルキャンペーンは、『十字架のろくにん』というタイトルにちなんで1巻〜3巻を特別価格10円（税抜）で期間限定で購入できるほか、全巻セット割引など“一気読み”を後押しする内容になっている。■『十字架のろくにん』作