元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が9日、自身のインスタグラムを更新。前日に開催された『名古屋ウィメンズマラソン2026』で人生初のフルマラソンを完走したことを報告し、タイムも明かした。【写真】「思ったより早いゴールでびっくり!!」タイム示す時計の前で完走を報告した須田亜香里須田は「人生初のフルマラソン無事に完走しました」と報告し、「タイムは5：01：07」と記録を公開。「目標は完走することだったので、