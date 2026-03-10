建造物損壊容疑で現行犯逮捕され、その後起訴猶予となった歌舞伎俳優の中村鶴松さん（30）は10日、所属事務所を通じ「深くおわび申し上げます。厳粛に受け止め自分自身を見つめ直してまいります」とする謝罪コメントを発表した。