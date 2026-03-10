「オープン戦、ロッテ−オリックス」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの友杉が痛いミスを犯した。三回無死から敵失で出塁。続く高部の投ゴロは二塁に送球されたが、判定はセーフだった。だが、アウトと勘違いし、ベースを離れベンチ方向へ。即座にタッチされ、アウトとなった。サブロー監督は直後の四回の守備から小川との交代を告げた。試合後は「ボーンヘッドですよね。自分で決めつけてしまってるんで。アンパ