◇オープン戦巨人 ― ソフトバンク（2026年3月10日宇部）巨人のドラフト1位・竹丸和幸投手（24）が先発し、プロ入り最長5回で80球を投げ、4安打無失点と好投した。開幕ローテーション入りに向け、注目のルーキー左腕がしっかりとアピールした。初回は正木、柳町から連続三振を奪うと、2回先頭の栗原、秋広も三振に仕留め、圧巻の4者連続三振。3、4回はいずれも安打を許したが、得点は許さなかった。