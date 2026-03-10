◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１０日・横浜）広島・森下暢仁投手は、４回８安打３失点でマウンドを降りた。１点リードの初回は無死一、二塁と立ち上がりから苦戦。ヒュンメルを遊ゴロ併殺に打ち取ったが、筒香に左越え２ランを浴びた。３回も先頭から連打でピンチを迎え、２死一、三塁で宮崎に左前適時打。４回も１死から連打で一、二塁を招いた。毎回の計８安打を献上。４イニングとも得点圏に走者を背負った。昨年は開幕投