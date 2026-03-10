◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が対外試合２度目の先発に臨み、５回５安打無失点と好投した。この日はプロ入り後最速となる１５１キロを計測。宝刀・チェンジアップも有効に使い、７奪三振と相手打線を翻弄（ほんろう）した。宇部のマウンドは自身初。初回、正木と柳町を連続三振に抑えるなど３者凡退で上々の立ち上がりを見せると、２回には２死で