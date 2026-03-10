タレントの新山千春が、納車された車を公開し、話題になっている。新山は１０日までにインスタグラムで「娘が生まれた時から約２０年程乗り続けてきた愛車のｊｅｅｐから新しく納車したのはこちらの再再販ランクル７０です！早速色々カスタムしました！」と報告。ＹｏｕＴｕｂｅに動画もアップした。「これからキャンプだったり車中泊も使ってみたいなと思ってＡＲＢのルーフラック＆サイドオーニングも装着しました