◆大相撲▽春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）西三段目３枚目・生田目（二子山）が、東同３枚目・光星竜（音羽山）を突き倒して、連勝発進となった。「しっかり稽古をした成果が出ている。（相手は）同じ突っ張りなので、負けたくない気持ちもあった」と話した。生田目は昨年６月に左膝を手術し、名古屋場所から３場所連続で全休。先場所に三段目で復帰し、５勝２敗だった。先場所まで装着していた左膝の装具は