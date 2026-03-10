京都市動物園は、３月１０日「ミトの日」にちなんでアジアゾウ・美都（みと）のお祝いイベントを実施した。年齢の５５歳に合わせて、５５個の大粒イチゴや、ミカン、ブルーベリーなどを使った特製のケーキが用意された。５５歳にもかかわらず元気いっぱいの美都は、他の４頭のアジアゾウに負けず食欲旺盛で走り回っており、先日は、設備の一部の鉄骨を曲げるほど、パワーも健在という。京都市動物園の公式インスタグラムでは