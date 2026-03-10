◆オープン戦ロッテ―オリックス（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（前ジャイアンツ）が先発し、３回３安打１失点（自責０）でマウンドを降りた。開幕ローテ入りへ前進した。１点の先制点をもらった直後の初回、２死から山本に中前へ運ばれたが、山口を遊ゴロに打ち取り無失点。２回は先頭・寺地は味方の失策で出塁を許し、１死から自らのけん制悪送球。１死二塁のピンチと