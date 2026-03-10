中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年3月9日にXを更新し、中道の枝野幸男前衆院議員と開催する「政治資金パーティー」への批判に反論した。「兎も角『野党の批判ばかり』」米山氏は4月29日、枝野氏と「徹底討論会＆茶和懇談会政治資金ティーパーティ」と称し、参加費5000円のパーティーを開くことを明かしている。なお、米山氏がもともと所属していた立憲民主党は24年5月に「政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案