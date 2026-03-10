岡山駅前広場への路面電車乗り入れ事業完成イメージ（岡山市提供） 路面電車の乗り入れに向けた軌道敷設工事のため、岡山市北区の岡山駅前交差点で3月16日から4月中旬まで、夜間の交通規制が行われます。 規制時間は、期間中の午後10時から午前6時までです。作業状況や天候などで日程は変更する場合があります。 今回の工事で全面通行止めは行いません。南北に伸びる市役所筋では工事の状況によって車線規制が行