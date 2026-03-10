成都興錦人形機器人科技が開発した二足歩行ロボ「Ｔａｎｇｂａ」。（資料写真、成都＝新華社配信）【新華社成都3月10日】中国四川省成都市のロボットメーカー、成都興錦人形機器人科技が開発した二足歩行ロボット「Tangba」が、海外市場への展開を進めている。スペインやイタリアなど欧州向けに出荷を開始し、量産体制を背景にグローバル市場の開拓を図る。「Tangba」は19インチの大型ディスプレーを備え、高度な擬人歩行や複