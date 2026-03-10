女優の岸本加世子（65）が、10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。36年前に57歳で亡くなった母の幸子さんについて語った。同番組に、渋い色合いの更紗の着物で登場した岸本。司会の黒柳徹子が「凄い素敵ね」と褒めると、「これはちょっとおはしょりが」と丈を気にしながら、「母がちっちゃかったんで」と明かした。そして「自分が着るというより、私に残すことを喜びとして凄く残してくれた