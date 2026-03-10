東京大学は１０日、今春の入試結果を発表した。一般入試は、志願者８３２９人に対して２９９０人が合格した。倍率は２・８１倍だった。男女別の合格者は男子２３８４人、女子６０６人で、女子の割合は２０・３％（前年比０・３ポイント増）だった。学校推薦などを含めた全合格者は３１２４人で、そのうち女子は６６８人（２１・４％）だった。出身校の所在地別に見ると、東京都内が３６・７％と最も多く、次いで東京を除く関東