お笑いコンビ、しずるの池田一真（42）、純（45）が9日放送のTBS系「バナナマンのしらバナ！」（月曜深夜0時26分）に出演。一度解散した過去を語った。純は「吉本の東京NSC9期生で、それぞれ別々で入って、最初は違うコンビを組んでたんですけど、池田は池田で、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔と組んでた」と語った。純は「デビュー1年目の4月か5月ぐらいで解散してるんですよ」と明かした。池田は「原因は僕なのかもしれないですけ