フジ住宅は高い。この日午後２時ごろ、株主優待制度を拡充すると発表した。保有株数に応じた区分を一部細分化するとともに、細分化によって新設した区分に対する株主優待額を増額する。また、継続保有期間３年以上かつ３０００株以上の株主を対象とする長期優待も新設する。今年３月分から適用する。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS