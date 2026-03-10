リックスが上げ幅を拡大している。午後２時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、純利益を２８億５０００万円から３１億３０００万円（前期比１０．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を８２円から９１円へ引き上げ年間配当予想を１５５円（前期１４１円）としたことが好感されている。 旧本社土地・建物の売却に伴う固定資産売却益約８億２０００万円を特別利益として計上することなどが要因。なお、売上