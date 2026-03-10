スリー・ディー・マトリックスが急速人気化、一時値幅制限いっぱいとなる１００円高の７６１円まで駆け上がり昨年来高値を更新した。時価は２０１９年４月以来約７年ぶりの高値水準まで上値を伸ばしてきた。同社は米国のマサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）からライセンス取得した自己組織化ペプチド技術を応用し医療製品の開発を手掛けており、止血剤「ＰｕｒａＳｔａｔ（ピュアスタット）」を主力展開してい