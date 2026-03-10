乃木坂46の川粼桜の1st写真集『エチュード』が4月16日に発売される。写真集公式Xでは、発売に向けてオフショットやメイキング映像などが連投投稿されており、ファンの期待が高まっている。そんな中、現時点で発表されている先行カットをまとめてピックアップ。 【写真】花柄ワンピース姿のショットをはじめ、水着やランジェリーなど、フランスで撮影した乃木坂46川崎桜の写真集先行カットまとめ ■第1弾