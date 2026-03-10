木梨憲武が自身のInstagramを更新し、64歳の誕生日を妻・安田成美と祝う2ショットを披露した。 【写真】写真：いちごが乗ったバースデーケーキで妻・安田成美と一緒に64歳の誕生日を祝う木梨憲武 ■肩寄せ合い仲睦まじい木梨＆安田夫婦 3月9日、64歳の誕生日を迎えた木梨は「本日、６４才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました！」と報告し、安田と体を寄せ合う仲睦まじい2ショット（1枚目