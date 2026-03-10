世界中で爆発的ブームを巻き起こしている新世代ラケットスポーツ「ピックルボール」の国際大会「PPA ASIA 500 Sansan TOKYO OPEN 2026 Produced by TBS」が、7月1〜4日まで東京・立川市で開催される。「PPA（Professional Pickleball Association）ツアー」は、世界中のトッププロが参戦する、ピックルボール界で最も権威ある世界最高峰のツアーのひとつ。昨年は福岡・糸島市で行われ、今回が首都圏初開催となる。大会にはアジア圏