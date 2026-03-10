ロックバンド「LUNA SEA」が3月12日に東京・有明アリーナで「LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」の振替公演を実施し、その様子を緊急生配信することを発表しました。 【写真を見る】【 LUNA SEA 】3月12日開催ライブの生配信を発表「真矢の願いを乗せたステージ」公式サイトによると本公演のチケットはすでに完売済み。当日、会場への来場が叶わないファンに向け、「LUNA SEA」のメンバーの熱い思いから急遽、