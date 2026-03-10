栃木県の南部では、けさ、大雪警報が発表され、宇都宮では12センチの積雪が観測されました。この雪の影響で280件以上のスリップ事故が発生しています。栃木県南部では、けさ、大雪警報が発表されました。宇都宮でも12センチの積雪が観測され、市街地で車がスタックするなど交通に影響が出ています。警察によりますと、県内では雪の影響とみられるスリップ事故が午後3時までに286件発生していて、スタッドレスタイヤ等の滑り止めが