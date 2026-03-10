NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」の新ナレーター発表会見が10日、都内で行われ、新ナレーターに、女優の河合優実（25）が就任することが発表された。河合がレギュラーでナレーターを務めるのは初めてだという。「プロフェッショナル仕事の流儀」は、超一流のプロフェッショナルに密着し、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリー番組。2006年1月に放送が開始し、今年で放送開始から20年目に突入する。女優の貫地