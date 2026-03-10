ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥの中村正人が１０日、Ｘを更新。鼻血が１３時間止まらなかったことを明かした。中村は９日にＸで「３０年ぶりに鼻血が出ました」と報告。「鼻血の止める方法を検索して、音声入力でポストしてます。鼻血はおそろしく綺麗な赤です。椅子に座り少しうつぶく姿勢をとって小鼻を押さえて１０分から１５分キープ。途中で確認せずしっかり圧迫し続ける。止まったら安静。鼻を強く噛んだりいじったり