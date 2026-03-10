ファミリーマートは、期待の大型ルーキー「大きなおむすび」と、「中具増量」のレギュラー陣からなる、おむすび界のドリームチーム「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを3日から全国のファミリーマート約1万6400店で展開している。10日からは、“おむすび界の不動の主軸打者”とする「直巻 明太子マヨネーズ」と「直巻 焼しゃけ」が、お値段そのまま、中具を約1.5倍にボリュームアップして販売する。【写真】あの人気具材が！