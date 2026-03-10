サイバー攻撃によるシステム障害の影響で決算発表を延期していたビール大手のアサヒグループホールディングスが、去年9月までの決算を発表しました。アサヒグループが発表した去年1月から9月までの連結決算によりますと、最終利益は前の年より26.2%減って、1028億円となりました。報告セグメントの変更に伴って東アジアや東南アジアの酒類事業で減損損失を計上したほか、金利の上昇で金融収支が悪化したことなどが主な要因です。ア