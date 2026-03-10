俳優の椎名桔平（61）が8日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。兄について語った。埼玉県をドライブ中、椎名は「俺さあ、所沢に兄貴がいる」と切り出し、同県には親近感があることをアピール。「歯医者をやっててね」と兄の職業を明かした。満島真之介に「最近会ってますか？」と問われると、「そうね、たまにね。仲良いね」と笑顔。「一緒にゴルフやったり。2人兄弟で3つ