「オープン戦、阪神−西武」（１０日、甲子園球場）阪神の中川が四回に先制のソロを放った。西武の開幕投手候補・高橋光の失投を見逃さなかった。浮いたスライダーを完璧に捉えると、打球は左翼席へ飛び込んでいった。大歓声の中でダイヤモンドを一周した若虎。開幕１軍、そして開幕スタメンへ価値あるアピールとなった。中川は６日、７日のオープン戦で２試合連続適時打をマークするなど、オープン戦で結果を出し続けてい